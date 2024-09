Papst Franziskus in Jakarta: Extremismus bekämpfen

Goßes interreligiösen Treffen am Donnerstag

Ziel sei, „eine friedliche und konstruktive Harmonie zu fördern, die den Frieden sichert und die Kräfte vereint, um die Ungleichgewichte und das Elend zu besiegen, die in einigen Teilen des Landes immer noch bestehen“. Um gemeinsame Herausforderungen zu bewältigen, sei es nötig, Extremismus und Intoleranz zu bekämpfen. Diese verfälschten die Religion und versuchten, sich mit Hilfe von Täuschung und Gewalt durchzusetzen.Der Papst äußerte sich zu Beginn seines knapp zweiwöchigen Besuchs im Asien-Pazifikraum in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. Die Strapazen der langen Anreise und die herausfordernden klimatischen Bedingungen waren dem 87-Jährigen dabei deutlich anzumerken. Bis 13. September besucht Franziskus nacheinander Indonesien , Papua-Neuguinea, Osttimor und Singapur.Bei der offiziellen Willkommenszeremonie im Präsidentenpalast waren unter anderen der scheidende Staatspräsident Joko Widodo sowie Mitglieder der Regierung und des Diplomatischen Corps in Indonesien anwesend. Dem nach den jüngsten Wahlen bereits feststehenden künftigen Präsidenten Prabowo Subianto wünschte der Papst „alles Gute für eine fruchtbare Arbeit im Dienste Indonesiens“.In seiner Rede lobte der Papst auch den Kinderreichtum indonesischer Familien. In dem Land hätten Familien 3, 4, 5 oder mehr Kinder. Das zeige sich auch im Altersdurchschnitt des Landes, sagte er. Franziskus rief die Bevölkerung dazu auf, diesen Weg fortzusetzen und damit Vorbild für andere Länder zu sein, in denen Menschen einen Hund oder eine Katze anstatt eines Kindes bevorzugten.Indonesiens Präsident Widodo nutzte seine Rede bei der Veranstaltung, die auch international übertragen wurde, um einen öffentlichen Schulterschluss mit dem Heiligen Stuhl in Bezug auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas zu versuchen. Er dankte Franziskus insbesondere für die Unterstützung der Palästinenser durch den Vatikan seit Beginn des Krieges. Indonesien schätzt die Haltung und den Standpunkt des Heiligen Vaters, der nicht müde wird, zum Frieden in Palästina aufzurufen und die Zwei-Staaten-Lösung vorzuschlagen“, erklärte Widodo. Krieg bringe niemandem etwas und bedeute „nur Leid und Elend für die kleinen Leute“. Deshalb setze Indonesien auf Toleranz, „um Frieden und eine bessere Welt für die ganze Menschheit zu erreichen“, meinte der Präsident.Papst Franziskus war bereits am Dienstag nach einem 13-stündigen Flug von Rom aus kommend in Jakarta eingetroffen. Nach einem Ruhetag begannen die offiziellen Termine des Indonesien-Besuchs am Mittwoch. Für den Nachmittag (Ortszeit) war in der katholischen Kathedrale ein Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Ortskirche, unter ihnen Bischöfe, Priester, Seminaristen, Ordensleute, Diakone und weitere pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgesehen. Danach folgt eine Begegnung mit Jugendlichen.Am Donnerstag folgt mit einem großes interreligiösen Treffen in der Istiqlal-Moschee Jakartas einer der Höhepunkte der 45. Auslandsreise des Kirchenoberhaupts. Am Freitag reist der Papst weiter nach Papua-Neuguinea.Indonesien zählt die größte muslimische Bevölkerung weltweit. Der dortige Islam galt lange als gemäßigt und tolerant. In den vergangenen Jahren haben jedoch konservative und radikalislamische Strömungen an Einfluss gewonnen.Neben dem Islam sind fünf weitere Religionen beziehungsweise Konfessionen offiziell anerkannt: Protestantismus, Katholizismus, Buddhismus, Hinduismus und Konfuzianismus. Von den knapp 280 Millionen Indonesiern sind mehr als 87 Prozent Muslime, gut zwölf Prozent Christen, ein Viertel davon katholisch.Die drittgrößte Demokratie der Welt ist als einziger südostasiatischer Staat Mitglied der G20-Gruppe. Bis zur Anerkennung der Unabhängigkeit von den Niederlanden 1949 herrschten Kolonialmächte über verschiedene Teile des Landes.