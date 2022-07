Parlamentswahlen: „Ortsgruppen sollen frei entscheiden“ Parlamentswahlen: „Ortsgruppen sollen frei entscheiden“

Am Montag entscheidet der Parteiausschuss, wie die SVP-Kandidaten für die Parlamentswahl ermittelt werden. „Der Wunsch ist, die Ortsgruppen entscheiden zu lassen“, so Obmann Achammer. Diese sollen „frei und ohne Keule im Nacken, die Frauenquote respektieren zu müssen“ abstimmen. Als Puffer für die rosa Quote im Wahlgesetz habe man im Fall eine SVP-Kandidatur im Senatswahlkreis Bz/Unterland.