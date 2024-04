Partisanenvereinigung: „Martin Sellner die Einreise nach Italien verweigern“

In einer Aussendung weist die Partisanenvereinigung „zum x-ten Mal darauf hin, dass Martin Sellner der Anführer der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs (IBÖ) ist, einer erklärtermaßen fremdenfeindlichen und rassistischen Organisation, die mit Neonazi-Gruppen und anderen europäischen rechtsextremen Bewegungen wie der Afd in Deutschland in Verbindung steht und gegen die zahlreiche Ermittlungen und gerichtliche Maßnahmen laufen.“Großbritannien und die USA hätten Sellner bereits als gefährliche Person eingestuft und das Einreisevisum verweigert. Deutschland denke darüber nach. „Die Politik, die Institutionen und die Zivilgesellschaft in einem multikulturellen Land wie dem unseren können nicht tatenlos zusehen oder gleichgültig bleiben angesichts klarer und eklatanter Verstöße gegen die Verfassung und die geltenden italienischen und europäischen Gesetze", so Anpi