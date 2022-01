Paula Bacher übernimmt alle Positionen von Jasmin Ladurner

Wie berichtet rückt Paula Bacher für die zurückgetretene Mandatarin Jasmin Ladurner in den Landtag nach und wird auch all deren Positionen übernehmen. Dies hat die SVP-Fraktion in ihrer Sitzung am Dienstag entschieden.Das wäre der Vorsitz in der 4. Gesetzgebungskommission und zudem wird Bacher Mitglied im 2. Gesetzgebungsausschuss.Über die Vergabe von Ladurners Position im Präsidium des Regionalrats wird am Montag in der SVP-Fraktion entschieden.Für letzteren Posten scheinen nämlich auch noch andere Anwärter im Spiel zu sein, etwa Magdalena Amhof oder Helmut Tauber.

bv