Pezeshkian als neuer Präsident des Iran vereidigt

An der Vereidigungszeremonie nahmen nach iranischen Angaben hochrangige Vertreter aus 86 Ländern teil. Die meisten westlichen Länder hatten Pezeshkian weder zum Wahlsieg gratuliert, noch standen sie auf der Gästeliste des Parlaments.Pezeshkian konnte sich als Kandidat des Reformlagers in einer Stichwahl Anfang Juli gegen Saeed Jalili, ein Hardliner und Wunschkandidat des Systems, durchsetzen. Nach der Vereidigung will Pezeshkian zunächst seine Vizepräsidenten und Kabinettsmitglieder vorstellen. Bisher hat er nur Mohammed-Reza Aref als seinen ersten Vize ernannt. Der 71-jährige Aref war von 2001 bis 2005 auch Vizepräsident von Mohammad Khatami.Laut iranischer Verfassung ist nicht der Präsident, sondern Ayatollah Ali Khamenei als oberster Führer das eigentliche Staatsoberhaupt des Landes. Daher wird auch nicht Pezeshkian, sondern Chamenei weiterhin das letzte Wort in allen strategischen Belangen haben.