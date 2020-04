„Pflegekräfte leisten Spitzenarbeit“

„Wir schätzen die Arbeit aller, die in Südtirols Seniorenheimen arbeiten. Wir haben kompetente Menschen in guten Strukturen und wissen unsere älteren Mitbürger in bester Obhut“, betonen die Landtagsabgeordneten der SVP-Fraktion in einer Stellungnahme.Dass es von Beginn der Corona-Krise an auch in Südtirols Pflegeheimen an den notwendigen Schutzausrüstungen und Schutzmasken fehlte, sei offensichtlich. Der akute Bedarf sei – wie andernorts auch – weder vorhersehbar noch planbar gewesen.Niemals jedoch habe es an Menschlichkeit und Würde den älteren Mitmenschen gegenüber gefehlt. Diese Werte seien und sind gegeben – sie seien das Um und Auf in dieser Zeit der Isolation und Ungewissheit, meint Landtagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender der SVP-Seniorenbewegung, Helmuth Renzler.Weiters lobt Renzler den Einsatz in Südtirols Seniorenheimen: „Die Verantwortlichen haben die Situation von Anfang an richtig eingeschätzt. Schnell und zuverlässig haben sie neue Regeln unterstützt und umgesetzt. So haben sie bereits vor dem Ausgangsverbot ein Besuchsverbot verordnet, was absolut richtig war. Bedauerlicherweise mussten trotzdem viele Seniorenheimbewohner an Covid-19 sterben, obwohl alles Menschenmögliche getan wurde, um Leben zu retten“.„Nicht nur Pflegende, sondern auch Berater, Motivatoren, Begleiter und Freunde“Die SVP-Arbeitnehmerchefin Magdalena Amhof fügt hinzu, dass die Bemühungen vonseiten der Führungspersonen und des Pflegepersonals großartig seien.„ Sie alle arbeiten tagtäglich an der Front, mit den Menschen, die Schutz und Fürsorge am Nötigsten haben. Ihr Einsatz ist ebenso riskant, wie die Arbeit unserer Ärzte und Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Die Mitarbeiter in unseren Seniorenheimen leisten Spitzenarbeit. Sie sind nicht nur Pflegende, sie sind mehr denn je auch Berater, Motivatoren, Begleiter und Freunde“, betont Amhof.Dass man hierzulande mit modernen Einrichtungen und kompetentem Pflegepersonal dienen könne, um pflegebedürftige Senioren/innen entsprechend zu betreuen, sei der Verdienst einer zielgerichteten Sozialpolitik, meint der Landtagsabgeordnete Manfred Vallazza.

