Philipp Achammer zum 3. Mal zum SVP-Obmann gewählt

In den vergangenen Monaten habe er ernsthaft überlegt, ob er für eine 3. Amtszeit noch einmal antreten soll, sagte Achammer in seiner Rede. Zu sehr sei in der SVP in den vergangenen Monaten gestritten worden. Zu sehr habe man sich medial zerfetzt.Daher hatte er für seine Wiederwahl Bedingungen gestellt: „Heute ist der Schalter definitiv umzulegen. Es geht um zu viel. Wir haben in den vergangenen Monaten das Bild eines zersprengten Haufens abgegeben.„Wenn wir nicht geschlossen auftreten, dann bricht die SVP auseinander“, sagte Achammer. In letzter Zeit sei das Gegenteil passiert: „Es wurde ein Bild von Gut und Böse gezeichnet. Ich verwehre mich vehement dagegen.“Interne Schwierigkeiten, Ungereimtheiten, Interessenskonflikte, die der Partei schaden, seien aufzuarbeiten, so Achammer, es dürfe aber keine Vorverurteilungen geben: „Wir dürfen nicht mit Kräften zusammenarbeiten, die der SVP schaden wollen“, so Achammer. Mehr zur Rede von Achammer lesen Sie hier. Danach schritten die Delegierten der Landesversammlung zu Wahl: Philipp Achammer wurde mit 89,16 Prozent der Stimmen erneut zum Obmann der Südtiroler Volkspartei gewählt.Ladinischer Obmann-Stellvertreter Daniel Alfreider: Schon vorab gewählt und auf der Landesversammlung einstimmig bestätigt worden.Zu den Obmann-Stellvertreterinnen wurden Waltraud Deeg (38,16 Prozent) und Verena Tröger (55,16 Prozent) gewählt.