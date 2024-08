Philipp Achammer zum Fall Goethe-Schule

‚ÄěMehrmals habe ich gelesen, dass ,hier endlich etwas getan w√ľrde, im Gegensatz zur bisherigen v√∂lligen Unt√§tigkeit'. Diese Feststellung ist unkorrekt, ja v√∂llig fehl am Platze, denn sowohl mit Blick auf die den Schulen zugewiesenen Ressourcen als auch mit Blick auf konkrete Unterst√ľtzungsangebote gibt es umfassende Ma√ünahmen, schreibt Achammer.Die Landesschuldirektion weist sprachlich komplexen Schulsprengeln landesweit unter anderem rund 150 Lehrer-und Lehrerinnenstellen zur Sprachunterst√ľtzung zu, um gruppenteilig arbeiten und aufden Sprachstand der Kinder auch differenziert eingehen zu k√∂nnen.Gleichzeitig ersuche ich darum, nicht von gewissen √∂ffentlichen Schlagzeilen abzuleiten, ob jemand arbeitet oder nicht. Das beleidigt die T√§tigkeit von vielen Lehrpersonen, die in sprachlich mindestens genauso komplexen Situationen Unterricht leisten. Sehr viele Schulen arbeiten gut, professionell und umsichtig ‚Äď ohne in der √Ėffentlichkeit laut sein zu m√ľssen.,Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los.' Dieser Satz aus GoethesZauberlehrling ist mir in den vergangenen Tagen immer wieder in den Sinn gekommen. Wenn ich lese, dass aufgrund dieser √∂ffentlichen Diskussion nun unter anderem ,Deutsche Klassen f√ľr deutsche Kinder' von einigen beschworen wird, dann ist die durch eine Klassenbildung mitunter auch unbewusst ausgel√∂ste Diskussion brandgef√§hrlich.Um es klar zu sagen: Wir haben keine Alternative zu Inklusion und Integration ‚Äď alles andere hei√üt kurz-, mittel-und langfristig gesellschaftlicher und sozialer Unfrieden. Auch wenn Inklusion viel Geld und M√ľhen kostet, wir k√∂nnen nur darin investieren. Alles andere f√ľhrt zu Konflikten und Auseinandersetzungen, das hat uns die Geschichte mehr als einmal eindr√ľcklich vorgef√ľhrt.