Podcast | Christa Ladurner: „Jetzt reicht es, wir werden das nicht mehr dulden“

Am 22. Oktober wählen wir Südtiroler einen neuen Landtag. Wir als STOL-Redaktion wollen als Einstimmung auf die Wahlen in unserem Podcast „Südtirol vor den Wahlen – was nun?“ in regelmäßigen Abständen politische Beobachter, Vertreter aus dem Sozialbereich, aus der Wirtschaft und aus dem Jugendbereich zu Wort kommen lassen.In der dritten Folge des Podcasts spricht die Vorsitzende der „Allianz für Familie“, Christa Ladurner, über die Schwierigkeiten, mit denen Familien in Südtirol tagtäglich konfrontiert sind, darüber, dass Frauen in zahlreichen Bereichen nach wie vor benachteiligt werden, und sie kündigt an, nicht mehr still zu sein: „Uns reicht es jetzt, wir werden nun lästig“, sagt Ladurner.