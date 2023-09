Freiwild-Sänger Philipp Burger

Am 22. Oktober wählen wir Südtiroler einen neuen Landtag. Wir als STOL-Redaktion wollen als Einstimmung auf die Wahlen in unserem Podcast „Südtirol vor den Wahlen – was nun?“ in regelmäßigen Abständen politische Beobachter, Vertreter aus dem Sozialbereich, aus der Wirtschaft und aus dem Jugendbereich zu Wort kommen lassen.In der vierten Folge des Podcasts spricht Freiwild-Sänger Philipp Burger, warum er viele Politik-Berater für grottenschlecht hält, was er von Cancel-Culture hält und was sich in der Südtirol-Politik ändern müsste.