Podcast | Tschenett: „Enttäuscht von den SVP-Arbeitnehmern“

Am 22. Oktober wählen wir Südtiroler einen neuen Landtag. Wir als STOL-Redaktion wollen als Einstimmung auf die Wahlen in unserem Podcast „Südtirol vor den Wahlen – was nun?“ in regelmäßigen Abständen politische Beobachter, Vertreter aus dem Sozialbereich, aus der Wirtschaft und aus dem Jugendbereich zu Wort kommen lassen.Den Anfang macht der Vorsitzende des Autonomen Gewerkschaftsbundes (ASGB) Tony Tschenett. In der ersten Podcast-Folge redet er im Gespräch mit Arnold Sorg über seine Enttäuschung mit der SVP, darüber, dass er von verschiedenen Parteien gebeten wurde, für sie zu kandidieren und über falsche Prioritäten.