Politiker wollen Opfer sein, um Macht zu gewinnen

„Gift für die Gesellschaft“

Die Opferinszenierung ist ein beliebtes Werkzeug der Politiker geworden. Doch wer die Opferrolle spielt, spielt mit dem Feuer, das droht, zum Flächenbrand auszuarten.Zunächst einmal steckt hinter dem Opferspiel immer auch die Absicht, von etwas Anderem abzulenken. In aggressives Selbstmitleid zu verfallen, weil man angeblich ungerecht behandelt und angegriffen wird, ist ein probates Mittel, um von den eigenen Verfehlungen, Problemen und politischen Misserfolgen abzulenken. Die Alternative für Deutschland (AfD) zeigt dies derzeit deutlich: Sie stellt sich aufgrund laufender Gerichtsverfahren als Opfer von staatlicher Willkür dar, um damit ihre innerparteilichen Probleme – von Spionageaffären bis hin zum Ausschluss aus den neuen Fraktionen des EU-Parlaments – zu verbergen.Doch viel gefährlicher ist das Opferspiel aufgrund der Rhetorik, die dahintersteckt. Diese ist Gift für die Gesellschaft. Denn wer sich selbst als heroisches Opfer inszeniert, benötigt – ähnlich wie in einem guten Theaterstück – einen bösen Gegenspieler, den Täter. Sich als Opfer darzustellen, bedeutet daher auch, andere als Täter zu beschuldigen. Dies führt unweigerlich zu einer klaren Unterscheidung zwischen Gut und Böse, zwischen „wir“ und „die Anderen“ oder, wie in den USA, zwischen Republikanern und Demokraten. Solche Spaltungen reißen tiefe Gräben durch die Gesellschaft, die mit jeder Hasstirade gegen den anderen noch tiefer werden.Sich als Zielscheibe ungerechter Angriffe darzustellen, fördert aber nicht nur die Polarisierung der Gesellschaft, sondern fördert auch das Misstrauen gegenüber etablierten Institutionen und Medien. Und wo ein Misstrauen, da auch ein Nährborden für Verschwörungstheorien aller Art: von „Echsenmenschen“ bis hin zu den bösen „Eliten“, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen – es werden verschiedenste Ideologien verbreitet.Doch diese ganzen Risiken nehmen Politiker wie Trump und Fico gerne in Kauf, um mehr Macht zu gewinnen. Eigentlich fast schon zynisch, wie die Politik funktioniert: Heute verleiht es einem Macht, sich machtlos zu inszenieren.