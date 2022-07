Premier Draghi zuversichtlich: Koalition nicht gefährdet

Er sei zuversichtlich, dass die 5-Sterne-Bewegung weiterhin seine Regierung unterstützen werde, wie ihr Parteichef, der ehemalige Ministerpräsident Giuseppe Conte, bestätigt habe.„Ich bin optimistisch, die Regierung ist nicht gefährdet und sie wird nicht ohne die 5-Sterne-Bewegung weitermachen müssen“, sagte Draghi, der eine Regierungsumbildung ausschloss. Der Erfolg der Regierung sei auf die „Großzügigkeit“ der breiten Mehrheit der nationalen Einheit zurückzuführen, die hinter ihr stehe. Draghi bestritt, dass er im Gespräch mit 5-Sterne-Gründer Beppe Grillo diesen aufgerufen habe, Conte als Parteichef aus dem Amt zu drängen, weil dieser sich kritisch über den Regierungskurs in Sachen Ukraine-Konflikt geäußert hatte.Draghi dementierte auch, dass er sich an den nächsten Parlamentswahlen beteiligen könnte. Dies sei das erste und einzige Kabinett unter seiner Führung, es werde keine zweite Regierung Draghi geben, betonte der Premier. Er sei auch nicht bereit, ein Kabinett mit einer anderen Mehrheit zu führen. Draghi würdigte die Wichtigkeit der 5-Sterne für seine Regierung, vor allem bei der Umsetzung der ökologischen Agenda.Die Spannungen unter Mitte-links- und Mitte-rechts-Parteien in seiner Koalition über heikle Themen wie Liberalisierung des Cannabis-Anbaus zum Privatkonsum und Einbürgerung von Migrantenkinder würden seine Koalition nicht schwächen, versicherte der Premier.„Dabei handelt es sich um Gesetzentwürfe im Parlament, zu denen die Regierung nicht Stellung nimmt und die ich auch nicht kommentiere. Zu diesen Fragen hat die Regierung nie Stellung bezogen. Ich bin auch sicher, dass diese Meinungsverschiedenheiten in der Regierung keine Schwierigkeiten bereiten werden“, meinte Draghi.Unterdessen kündigte Regierungschef Draghi für die kommende Woche ein Treffen mit den Sozialpartnern an. Dabei sollen auch Maßnahmen diskutiert werden, um angesichts der zunehmenden Inflation die Kaufkraft der italienischen Familien zu stärken.