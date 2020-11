Raumordnungsgesetz: Landtag stimmt Änderungen in 51 Punkten zu

Nach langer Diskussion wurde am Freitagabend die 4. Änderung des Raumordnungsgesetzes innerhalb der letzten 2 Jahre beschlossen.In der Nachtsitzung wurde beschlossen, dass die Gemeinden mehr Spielraum in der Zeit bis zur Erstellung des jeweiligen Gemeindeentwicklungsplans bekommen. Zudem wurde die Bettenobergrenze in den Gemeindeentwicklungsplänen gestrichen.Eine Änderung ging im Rahmen der Artikeldebatte nicht durch: die der reduzierten Frauenvertretung in den Gemeindekommissionen für Raum und Landschaft. Auf Antrag der Grünen bleibt es bei der bisherigen Regelung, wonach jedes Geschlecht mindestens ein Drittel der Mitglieder der Kommission stellen muss.Abschließend dankte Raumordnungslandesrätin Maria Hochgruber Kuenzer für die Debatte und betonte, dass sie viele Anregungen in ihre Entscheidungen einfließen lassen werde.

