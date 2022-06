Referendum ohne Maske, Maturanten jedoch mit FFP2-Maske

Die Maskenpflicht beim Referendum am Sonntag wurde in den vergangenen Tagen heiß diskutiert. Ein Diskussionspunkt war die Angst, dass man das Quorum von 50 Prozent nicht erreiche, wenn es eine Maskenpflicht gebe. Mit einer Maskenpflicht, so die Kritik, wäre nur die Elite zur Wahl gegangen, also diejenigen, die die Gesetze der Regierung unterstützen.Damit würde das Ergebnis des Referendums im Voraus gesteuert werden, so die Kritiker. Jetzt steht fest: Beim Referendum am Sonntag kann man auch ohne Maske wählen. Die Regierung empfiehlt sie aber dringend.Nur mehr an den Schulen herrscht somit eine strenge Maskenpflicht. Am 15. Juni läuft die Maskenpflicht an sämtlichen Orten aus. ( Mehr dazu lesen Sie hier. Das Gesundheitsministerium hat für alle Schüler die FFP2-Maskenpflicht ausgerufen. Das regionale Verwaltungsgericht in der Region Latium hat dieses Gesetz nun bestätigt.