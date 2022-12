Regierung gewinnt Vertrauensabstimmung – Haushalt noch nicht genehmigt

Die italienische Regierung hat die Vertrauensabstimmung zum Haushalt in der Nacht auf Samstag mit deutlicher Mehrheit gewonnen: 221 Abgeordnete stimmten dafür, 152 dagegen und 4 enthielten sich. Jetzt muss die Abgeordnetenkammer allerdings die einzelnen Artikel des Haushaltes noch genehmigen.Im Senat wird der Haushalt dann in der kommenden Woche behandelt. Der Haushalt muss auch vom Senat noch vor Jahresende genehmigt werden.Beschlossen wurde unter anderem die Aussetzung der Rückzahlung für Medizinprodukte und eine Summe von 440 Millionen für Kalabrien wegen hydrogeologischer Risiken. Der erste Haushalt der Regierung Meloni enthält insgesamt deutlich höhere Ausgaben als erwartet. Mehr als 21 Milliarden sind vorgesehen, um die hohen Energiekosten mit Steuererleichterungen und Hilfen für Unternehmen und Familien abzufedern. Die Neuverschuldung wird 4,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachen.Mehrere Politiker, wie etwa Debora Serracchiani oder Giuseppe Conte, haben den Haushalt im Vorfeld heftig kritisiert und angegeben, dagegen zu stimmen. Conte betonte: „Dieser Haushalt ist schädlich für das Land und führt zu Rezession“. Durch die Abschaffung des Bürgergeldes in Verbindung mit der Gleichgültigkeit gegenüber der Lohn- und Gehaltsabrechnung und dem massiven Einsatz von Gutscheinen würde es zu einem verzerrten Bild des Arbeitsmarktes kommen, so Conte.Bedenken erhoben die Finanzexperten der Kammer über einen Artikel, mit dem die Regierung den italienischen Gemeinden 450 Millionen Euro zur Eindämmung der zusätzlichen Energiekosten zur Verfügung stellen will. Problematisch sind laut den Experten der „Ragioneria“, den Buchprüfern der Kammer, auch zusätzliche Finanzierungen in Höhe von 10 Millionen Euro für den nationalen Onkologie-Plan in den Jahren 2023 und 2024.Bedenken wurden außerdem über die Finanzierbarkeit der sogenannten „Opzione donna“ erhoben, die berufstätigen Frauen und Müttern erlauben soll, früher in den Ruhestand zu treten.