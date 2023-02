Regierung will Benzinpreis-Obergrenze

„ Bisher stand die Regierung vor der Wahl, die Senkung der Benzinsteuer zu verlängern, oder bei Stromrechnungen und Gehältern zu intervenieren. ” — Matteo Salvini, stellvertretender Ministerpräsident

„Bisher stand die Regierung vor der Wahl, die Senkung der Benzinsteuer zu verlängern, oder bei Stromrechnungen und Gehältern zu intervenieren. Wir haben uns für den zweiten Weg entschieden, um Gehälter bis zu 25.000 Euro und Mindestrenten zu unterstützen“, so Salvini. Der Benzinpreis liegt derzeit bei 1,8 Euro pro Liter, Salvini rechnet mit keinem weiteren Aufflammen der Preise.„In der letzten Woche sind in Italien die befürchteten Auswirkungen des neuen Ölembargos auf russische Produkte ausgeblieben; im Gegenteil, die Preise an den Zapfsäulen sind stetig leicht gesunken. Wir sind auf dem richtigen Weg, und ich hoffe, dass dies zu einer ruhigen Diskussion mit den Tankstellen-Betreibern und den Verbrauchern beitragen wird“, erklärte Industrieminister Adolfo Urso am Mittwoch.Die wichtigsten Themen, die beim Industrieminister auf dem Tisch liegen, sind die Umstrukturierung des Tankstellensystems und die Entwicklung des Netzes für das Aufladen von E-Autos, sowie die Verwendung und die Kosten elektronischer Zahlungssysteme.Vor 2 Wochen war es zu einem eintägigen Streik der Tankstellenbetreiber gegen ein Regierungsdekret gekommen, das sie zu mehr Transparenz bei den Benzinpreisen zwingt.