Renten-Jahre zurückkaufen: Gibt es eine Lösung?

Ein heißes Eisen in Sachen Rentenversicherung kam am gestrigen Freitag am Rande der Vorstellung der INPS-Bilanz in Bozen zur Sprache.Volksanwältin Gabriele Morandell hatte vor wenigen Tagen in ihrem Jahresbericht kritisiert, dass das INPS seit einigen Monaten Ansuchen um Rückkauf von Versicherungsjahren, die länger als 10 Jahre zurückliegen, ablehnt.„Dabei wird auf ein Urteil des Kassationsgerichtes verwiesen“, weiß der SVP- Landtagsangeordnete und Rentenexperte Helmuth Renzler. Darin stellt das Gericht klar, dass Arbeitgeber nach 10 Jahren von ihrer Pflicht entbunden sind, im Fall eines Versäumnisses, für ihren Arbeitnehmer die Versicherungs- und Rentenbeiträge nachzuzahlen.Die Krux befinde sich laut Renzler in einem Nebensatz des Urteils. „Demnach gilt die 10-Jahres-Frist auch für Arbeitnehmer, die anstelle der Arbeitgeber Versicherungsjahre zurückkaufen wollen“, so Renzler.Das Urteil der vereinten Sektionen der Kassation aus dem Jahr 2017 widerspreche damit ganz eindeutig dem entsprechenden Gesetz aus dem Jahr 1962, so Renzler. Laut dem sei es nämlich überhaupt erst nach 10 Jahren möglich, einen Antrag auf Rückkauf von Versicherungsjahren zu stellen. Aufgrund unterschiedlicher Interpretationen des Urteils brauche es dringend Rechtssicherheit.Dass man zusammen mit Arbeitsminister Andrea Orlando an einer Lösung arbeite, bestätigte gestern Luisa Gnecchi, Vize-Direktorin des NIFS/INPS. Demnach solle nach einer Möglichkeit gesucht werden, um zumindest den Rückkauf durch die Arbeitnehmer selbst zu ermöglichen.