Rettungseinsätze: Über die Grenze ist es nach wie problematisch

Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Tirol und des Weißen Kreuzes in Südtirol hatten von großen Hürden, vor allem bei bodengebundenen Einsätzen, berichtet. Konkrete Hindernisse sind u.a. unterschiedliche Ausbildung und Kompetenzen der Rettungskräfte, Betäubungsmittel-Registrierungspflichten, Fahrgenehmigungen, eingeschränkte Kommunikation zwischen den Leitstellen, fehlende Anerkennung von Notarzt-Studientiteln und Unterschiede bei der Nutzung von Blaulicht und Sondersignal.Für all diese Probleme gibt es Lösungen. „Beispiele aus Europa zeigen, dass grenzüberschreitende Einsätze reibungslos funktionieren können“, schreibt die STF in einer Aussendung. „Es ist absurd, dass die Leitstellen in Innsbruck und Bozen nicht einmal über Funk miteinander kommunizieren können. Mit unserem gemeinsamen Antrag wollen wir die Voraussetzungen für einen reibungslosen und grenzüberschreitenden Rettungseinsatz innerhalb der Europaregion Tirol schaffen“, meinen der STF-Landtagsabgeordnete Sven Knoll und die FPÖ-Landtagsabgeordnete Gudrun Kofler.