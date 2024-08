Richtiges Verhalten im Straßenverkehr gelernt

„Hallo my Bike“ und „Hallo Auto“

Und die Zahlen sprechen für sich: rund 6000 Kinder und Jugendliche haben im Laufe des vergangenen Schuljahres an den Safety-Education-Kursen teilgenommen. Das Programm wird auch im neuen Schuljahr 2024/25 wieder angeboten.„Wir haben alle bisherigen Angebote im Bereich der Verkehrserziehung und Mobilitätsbildung im Verkehrssicherheitszentrum Safety Park konzentriert, das nun einziger Ansprechpartner ist. Damit wurde der Zugang zu dieser wichtigen Thematik vereinfacht“, sagt Mobilitätslandesrat Alfreider. Und der Plan scheint aufgegangen zu sein: 5.984 Grund-, Mittel- und Oberschüler haben im Schuljahr 2023/24 an insgesamt 355 abgehaltenen Kursen teilgenommen.„Am besten gebucht waren die Kurse ´Hallo my Bike` und ´Hallo Auto`, weiß Zentrumsleiter Lukas Nothdurfter. Dabei wird das richtige Verhalten mit dem eigenen Fahrrad bzw. im Straßenverkehr im Umgang mit anderen Verkehrsteilnehmenden trainiert. Die größte Teilnehmergruppe machten die Grundschülerinnen und Grundschüler aus (insgesamt 4645 Schulkinder), gefolgt von den Mittelschülerinnen und Mittelschülern (insgesamt 980 Jugendliche) sowie den Oberschülerinnen und Oberschülern (insgesamt 359 Teilnehmende). Aufgrund des großen Zuspruchs wird das Safety-Education-Programm auch im neuen Schuljahr 2024/25 angeboten.