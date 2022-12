Schnelltest für Reisende aus China: In Malpensa jeder zweite Getestete positiv

Der Ausbruch des Coronavirus in China beunruhigt viele Länder der Welt. Indien, Taiwan und Japan haben den Test bereits für die Einreisenden aus China vorgesehen. Auch die USA planen dies offenbar, wie italienische Medien berichten.Bereits seit dem 26. Dezember waren Antigenabstriche für Flüge aus China mit Ankunft in Mailand Malpensa vorgesehen, wie die „Repubblica“ berichtet. Eine ähnliche Maßnahme wurde am Mittwochmorgen für Rom Fiumicino angekündigt. Unmittelbar danach weitete das Gesundheitsministerium die Maßnahme auf ganz Italien aus.Dabei gehe es vor allem darum, mögliche Virusvarianten im Blick zu behalten.In Malpensa wurden am 26. Dezember die Passagiere von 2 Flügen getestet. Fast die Hälfte der Getesteten war tatsächlich positiv.Der Minister steht auch mit den zuständigen Behörden der anderen EU-Länder in Kontakt, um gemeinsame Strategien zu definieren. Dies war auch Thema im Ministerrat.