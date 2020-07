„Schutzmaßnahmen unbedingt weiter einhalten“

„Es ist große Vorsicht geboten. Wie wir in anderen Ländern sehen können, führt ein zu lascher Umgang mit den Schutzmaßnahmen zu einem raschen Wiederanstieg der Infektionen und damit zur Gefahr einer zweiten Welle,“ heißt es in einer gemeinsam Presseaussendung von Helmut Tauber, Manfred Vallazza und Arnold Schuler.Die schönen Sommertage verführen laut den SVP-Landtagsabgeordneten dazu das Virus zu vergessen und zu glauben, dass die Pandemie überstanden sei. „Dem ist aber bei weitem nicht so“, gibt Tauber zu bedenken, „wir dürfen nicht leichtsinnig werden! Das Virus ist immer noch da und wird wieder verstärkt zurückkommen.“Dies gelte es soweit wie möglich zu verhindern. Landtagsabgeordneter Vallazza: „Wir müssen uns auf weitere Infektionen so gut wie möglich vorbereiten. Das gilt für das Gesundheitssystem genauso wie für Unternehmen, aber auch für jeden einzelnen von uns.“Die Gesundheitsbehörden versuchen mit vielen Tests Infizierte und mögliche Hotspots rasch zu erkennen und zu isolieren. Die Kapazitäten sind vervielfacht worden. Aber alle diese Bemühungen nützen wenig, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die absolut notwendigen Verhaltensregeln vergessen.Auch Landesrat Schuler zeigt sich besorgt: „Eine zweite Welle gilt es unbedingt zu vermeiden, weil wir uns einen zweiten Lockdown, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich leisten können. Alle bisherigen Bemühungen und Opfer wären umsonst gewesen.“Gemeinsam möchten die SVP-Mandatare daher dazu aufrufen, sich weiterhin an die Regeln zu halten, regelmäßig die Hände zu waschen, einen Meter Abstand zu halten und gegebenenfalls die Schutzmaske zu benutzen.

