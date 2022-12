Senat: Grünes Licht für das Haushaltsgesetz

„Ich bin zufrieden. Ich betrachte es als eine vollendete Mission. Der in Rekordzeit und in einem außergewöhnlichen, nicht positiven Umfeld erstellte Haushaltsplan, den wir vorgelegt haben, hält die gegenüber den Wählern eingegangenen Verpflichtungen ein und hat zunächst das Vertrauen der Märkte und der europäischen Institutionen und nun, was noch wichtiger ist, auch das des Parlaments gewonnen. Umsicht, Beständigkeit und Verantwortung schaffen Vertrauen. So vorwärts“: So äußert sich Wirtschaftsminister Giancarlo Giorgetti laut Nachrichtenagentur Ansa.Am 24. Dezember hatte die Abgeordnetenkammer das Haushaltsgesetz genehmigt (STOL hat berichtet). Die wichtigsten Neuerungen im Haushalt finden Sie hier zusammengefasst.