Sepp Noggler für private Fischzucht

„Weg ist langwierig und beschwerlich“

Es braucht sauberes Fischwasser

„Sowohl von der Europäischen Union wie auch vom italienischen Staat gibt es mit gezielten operativen Programmen Unterstützung. Bis dato wurden jedoch die EU- und Staatsförderprogramme vom Land im Gegensatz zu den Nachbarregionen und -provinzen nicht in Anspruch genommen. Unser genehmigter Landtagsantrag führt bereits zu ersten Gesprächen“, zeigen sich die 3 Landtagsabgeordneten in einer Medienmitteilung zufrieden.Sepp Noggler: „In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass bei Privaten großes Interesse für diese Nische besteht. Es wird derzeit eine Liste von 147 Interessierten geführt. Darüber hinaus haben 272 Teilnehmer Weiterbildungsveranstaltungen zum Thema Fischzucht besucht. Zudem bezeugen auch Praxis-Beispiele einer gut funktionierenden Fischzucht in den Nachbarregionen und -provinzen, dass Fischzucht ein attraktiver Zuerwerbszweig auch für landwirtschaftliche Betriebe sein kann.“„Allein der Weg vom Antrag für ein Fischzuchtprojekt bis hin zum Beginn der Tätigkeit ist in Südtirol langwierig und beschwerlich“, beklagen Vallazza und Locher. „Der Grund: Das Projekt muss ein Wasserrechtsverfahren positiv durchlaufen als auch durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung positiv begutachtet werden. Dazu sind bis dato übermäßig viele Schritte mit einem beträchtlichen Zeitaufwand erforderlich. Trotz des großen Interesses hat laut vorliegenden Informationen bisher erst ein einziger bäuerlicher Betrieb von zumindest elf Betrieben, die im Austausch mit dem Landesamt waren, bzw. um eine Konzession angesucht haben, die erforderliche Konzession durch das Amt für Gewässernutzung erhalten“, schreiben die 3 Abgeordneten.Dies sei schade, da das Interesse in Südtirol durchaus vorhanden sei und so Südtirol auch nicht an den vom Staat und von der Europäischen Union bereitgestellten Förderprogrammen teilnehmen könne.Aus diesem Grund haben die 3 Einbringer in einem Landtagsantrag die Landesregierung aufgefordert, ehestens gezielte Maßnahmen zu ergreifen.Sepp Noggler: „Das derzeitig sehr aufwendige Genehmigungsverfahren zur Vergabe von Wasserkonzessionen für eine private Fischzucht muss ehestens vereinfacht und damit zeitlich wesentlich beschleunigt werden. In der Folge könnte das Land Südtirol auch rascher am entsprechenden europäischen bzw. staatlichen operativen Programm teilnehmen.“Um eine erfolgreiche Fischzucht zu betreiben, brauche es unter anderem auch ausreichend sauberes und sauerstoffreiches Fischwasser. Vallazza und Locher: „Und genau da hakt es nicht selten, da nicht immer das Fischwasser in der erforderlichen Qualität und in einer ausreichenden Menge zur Verfügung steht.“ Die 3 Abgeordneten: „Auch in diesen Fällen wäre eine entsprechende Unterstützung durch die öffentliche Hand sehr hilfreich. Wir ersuchen deshalb die Landesregierung, in diesem Bereich schnellstmöglich tätig zu werden.“