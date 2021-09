Silvio Berlusconi wird 85: Das ist sein letztes großes Ziel

Kein anderer hat die Politik in Italien in den vergangenen drei Jahrzehnten so bestimmt wie Silvio Berlusconi. Nun wird der „Vater aller Populisten“, wie er einmal genannt wurde, 85 Jahre alt. Und er hat noch ein Ziel – dieses könnte größer kaum sein. + Von Manuel Schwarz