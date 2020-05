„Silvius Magnago war auch Wegweiser für die ladinische Sprachgruppe“

Am 25. Mai jährt sich der 10. Todestag von Altlandeshauptmann Silvius Magnago. SVP-Obmannstellvertreter Daniel Alfreider erinnert in diesem Zusammenhang an die bedeutende Rolle Magnagos bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Zweiten Autonomiestatutes für Südtirol.