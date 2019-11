Ski-Weltcuprennen: Land Südtirol als Sponsor

Das Land Südtirol wird bei den Weltcuprennen in Gröden und Alta Badia als Sponsor auftreten. Die Landesregierung ermächtigte die Landesräte Achammer und Schuler zur Unterzeichnung der Verträge. Am 20. und 21. Dezember werden in Gröden der Weltcup-Super-G und die Weltcup-Abfahrt Saslong Classic ausgetragen, am 22. und 23. Dezember folgen auf der Gran Risa im Gadertal der Riesenslalom und der Parallel-Nacht-Riesenslalom.