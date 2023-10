So würden die Landtagskandidaten wählen – Kompatscher überrascht

Am Schluss der Podiumsdiskussion haben die Landtagskandidaten am Podium immer eine Minute Zeit den Zuschauern im Publikum zu erklären, warum sie ihn oder sie wählen sollten. Im Anschluss befragt Chefredakteur Toni Ebner den oder die Kandidatin, wen er wählen würde, wenn er in den USA, in Deutschland, oder etwa in Österreich wählen könnte.Dies war auch am Donnerstag im Bozner Waltherhaus der Fall (Hier kommen Sie zum STOL-Liveticker). Überrascht hat vor allem Landeshauptmannmit seiner Wahl: Auf die Frage von Toni Ebner, ob er Friedrich Merz (CDU) oder Olaf Scholz (SPD) wählen würde, entschied sich Kompatscher nicht für den christlich-sozialen Merz, sondern für den SozialdemokratenFür wen haben sich die anderen Kandidaten am Donnerstag entschieden?(Süd-Tiroler Freiheit) hat sich bei der Wahl zwischen Marine Le Pen und Emmanuel Macron(Grüne) hat sich fürund gegen Robert Habeck entschieden.(Fratelli d’Italia) hat sich fürund gegen Ignazio La Russa entschieden.(Centro Destra) hat sich bei der Wahl zwischen Matteo Salvini und Giorgia Meloni(Team K) hat sich gegen Donald Trump und fürentschieden.(Freiheitliche) hat sich für Toni Mattle und gegen Georg Dornauer entschieden.(Für Südtirol mit Widmann) hat sich fürund gegen Hubert Aiwanger entschieden.