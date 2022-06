Sommeröffnung Hofburggarten: Initiative begrüßt Kurswechsel der Gemeinde

„Die von der Gemeinde Brixen ermöglichte Öffnung macht den Garten allen Besuchern unterschiedlicher Altersgruppen zugänglich, nachdem er seit dem fernen Jahr 2008 angemietet ist und in dieser Zeit nur für insgesamt ein Jahr geöffnet war“, erklärt die Initiativgruppe für einen Offenen Hofburggarten.„Wir freuen uns, dass die Gemeinde damit unserer seit Jahren erhobenen Forderung nach einem Offenen Hofburggarten folgt, wenn auch nur in befristetem Ausmaß. Bürger unserer Stadt können so erleben, dass das ausgedehnte Grün auch ohne aufwändige Gestaltung einen großen Zugewinn an Lebensqualität und Freizeitwert darstellt. Zudem reagiert die Gemeinde mit der vorsichtigen Öffnung bereits im Voraus auf das baldige Urteil des Staatsrats in Rom, in dem über die Vergabe an Andrè Heller entschieden wird“, so die Initiativgruppe.Zusätzlich hoffe man, dass bald Einsicht herrscht: „Vielleicht macht sich doch die Einsicht breit, dass ein einfach, aber ansprechend gestaltetes öffentliches Grün mehr Attraktion bietet und weniger Kosten erfordert als eine teure Inszenierung.“