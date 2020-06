Spannungen in Corona-Hotspot in Kampanien – 100 Soldaten entsendet

Der Polizei gelang es, sie daran zu hindern. Dennoch ist die Stimmung in dem aus 5 Gebäuden bestehenden Komplex weiter angespannt.Weitere Infizierte können nicht ausgeschlossen werden und die Corona-Lage ist unübersichtlich. Viele der hauptsächlich bulgarischen Mieter, sind nicht gemeldet, andere lassen sich auch aus Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, nicht testen.Der Präsident der Region Kampanien, Vincenzo De Luca, kündigte am Donnerstag die Ankunft der Armee an, um weitere Ausschreitungen zu verhindern: „Ich hatte ein Gespräch mit Innenministerin Luciana Lamorgese über die rote Zone, die in den ehemaligen “Cirio-Palästen„ in Mondragone eingerichtet wurde. Ich bat um die dringende Entsendung von etwa 100 Soldaten, um die strenge Kontrolle zu gewährleisten.“

ansa/stol