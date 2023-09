Staatslehrer in Warteschleife – Verhandlungsrunde abgesagt

Während die Lehrer an den Landesschulen mit dem Oktobergehalt eine satte Nachzahlung von rund 4000 Euro brutto erhalten, tritt man bei den Verhandlungen für die 10.600 Lehrer an den Schulen staatlicher Art auf der Stelle.Letzte Woche wurde zwar angekündigt, „aufs Gaspedal treten“ zu wollen, denn am Geld liegt es nicht: 66 Millionen Euro stehen bereit. Statt über Gehaltstabellen zu diskutieren, kam aber eine Absage.Gestern ist das Kindergartenjahr gestartet. Der im März von den Gewerkschaften vorunterzeichnete Vertrag, laut dem das Personal nur mehr einen Euro fürs Mittagessen bezahlen müsste, ist aber noch nicht zur endgültigen Genehmigung in der Landesregierung eingetroffen. Laut Generaldirektor Alexander Steiner soll es nun für nächsten Dienstag klappen. Besser spät als nie.