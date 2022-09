Steuerbonus auch für GIS: Tauber erfreut über Klarstellung

Die Agentur der Einnahmen hat kürzlich die Anleitungen zum Steuerbonus in Höhe von 50 Prozent auf die für das 2. Halbjahr 2021 entrichtete Gemeindeimmobiliensteuer GIS veröffentlicht. „Lange Zeit war unklar, ob diese staatliche Förderung auch für die GIS-Zahlungen in Südtirol anwendbar ist. Dies ist nunmehr geklärt“, teilt SVP-Landtagsabgeordneter Helmut Tauber in einer Presseaussendung mit.