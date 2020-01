STF stellt Zahlen zu Kindergärten vor – Achammer relativiert

„In 19 deutschen Kindergärten und Grundschulen des Landes stammt mehr als jedes dritte Kind aus einem Nicht-EU-Land“, erklärte die Bewegung auf ihrer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag in Bozen.





Krassestes Beispiel sei hierfür die Grundschule Franzensfeste: Dort stammen 24 der 34 im Schuljahr 2019/2020 eingeschriebenen Schüler aus Ländern außerhalb der EU.Nicht viel besser sei die Situation in den Kindergärten, beispielsweise im Kindergarten Meran/Fröbel: „Von den insgesamt 18 eingeschriebenen Kindern kommen 11 Kinder aus Nicht-EU-Staaten“, so die STF.„Es dürfte noch schlimmer sein: Denn in den zur Verfügung gestellten Zahlen wird nur zwischen italienischen Staatsbürgern, EU-Bürgern und Nicht-EU-Bürgern unterschieden, nicht aber zwischen Deutschen und Italienern. Deshalb ist davon auszugehen, dass der Anteil deutschsprachiger Südtiroler an unseren Kindergärten und Schulen noch wesentlich niedriger ist, zumal auch immer mehr Italiener ihre Kinder in den deutschen Bildungseinrichtungen einschreiben“, heißt es in der Aussendung der Bewegung am Donnerstag.Des Weiteren würden Eltern die Bewegung immer wieder darauf hinweisen, dass es Kinder in Kindergärten und Grundschulen gebe, die nicht ausreichend bis gar kein Deutsch sprechen.„Diese Kinder können dem Unterricht meist nicht folgen, weil sie nicht alles verstehen. Kurzum: Der ganze Unterricht leidet darunter, wenn Kinder nicht ausreichend Deutsch können – allen voran die Kinder selbst.“Abschließend fordert die Süd-Tiroler Freiheit gezielte Maßnahmen, um die Deutschkenntnisse vor der Einschreibung zu überprüfen. Sollten Kinder überhaupt kein Deutsch können, müssten diese in gesonderten Gruppen mit Sprachintensivprogrammen vorbereitet werden.Der Landesrat für Bildung und Integration Philipp Achammer reagierte beschwichtigend auf die von der STF gezogenen Schlüsse:So sei es erstens nicht unbedingt ein Problem der Kindergärten oder Schulen, wenn es eine große Anzahl an Kindern ausländischer Abstammung gebe, sondern eine Sache der Integrationspolitik, da es in den betroffenen Gebieten augenscheinlich an „Durchmischung“ fehle.Auch würden die Zahlen für sich alleine wenig aussagen: „So kann ein Kind italienischer Staatsangehörigkeit wenige sprachliche Vorbildung haben, ein Kind mit nichtitalienischer hingegen schon“, erklärt Achammer.Sprachprüfungen als Zugangsvoraussetzung seien nicht möglich, „das weiß auch die Süd-Tiroler Freiheit“, so der Landesrat.Außerdem habe man bereits Maßnahmen in Gang gesetzt: „Die Landesregierung hat in den Kindergärten und Schulen mit hohem Migrationshintergrund die Gruppen verkleinert beziehungsweise mehr Personal zugewiesen, um sprachdifferenziert und gut fördern zu können.“Zudem würden durch die Maßnahme „Integration durch Leistung“ in Zukunft sowohl Vater als auch Mutter, die Nicht-EU-Bürger sind, Sprachkurse verpflichtend besuchen müssen.

stol