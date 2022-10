Süd-Tiroler Freiheit verhüllt Grenzsteine

Auf einer Pressekonferenz am Brenner haben die Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll und Myriam Atz-Tammerle sowie die langjährige Landtagsabgeordnete Eva Klotz die „Nachdenkaktion“ vorgestellt und auch am Brenner den Grenzstein verhüllt.„Wir nehmen der Unrechtsgrenze heute ganz bewusst ihre Sichtbarkeit und zeigen durch das Verhüllen des Grenzsteins mit der Tiroler Fahne auf, dass wir hier nicht an der Grenze, sondern in der Mitte von Tirol stehen. Italien hat am Brenner nichts verloren“, so die Vertreter der Süd-Tiroler Freiheit.Giorgia Meloni versuche derzeit „mit einem faschistischen Kuschelkurs“ die europäische Öffentlichkeit für sich zu gewinnen. „Wenn Frau Meloni zurecht darauf hinweist, dass die Annexion dieses Gebietes Unrecht und politisch bedeutungslos ist, da sie durch einen Angriffskrieg und gegen den Willen der Bevölkerung erfolgt ist, so erinnern wir sie heute hier am Brenner daran, dass Italien auf die völlig idente Art und Weise Südtirol nach einem imperialistischen Angriffskrieg und vor allem gegen den ausdrücklichen Willen der Südtiroler Bevölkerung am 10. Oktober 1920 annektiert hat. Die Maßstäbe, die Meloni für Russland anwendet, müssen auch für ihr eigenes Land gelten“, wurde auf der Pressekonferenz erklärt.