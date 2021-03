Südtirol: Das sind die Regeln an Ostern

Für die Osterfeiertage (Samstag, 3. bis Montag, 5. April) gilt demnach, wie auch von der staatlichen Regelung vorgesehen, dass jeweils 2 erwachsene Personen sich einmal am Tag zwischen 5 und 22 Uhr im gesamten Landesgebiet zu einer einzigen, anderen Privatwohnung als der eigenen begeben dürfen. Ausnahmen gelten für Minderjährige unter 14 Jahren, sofern mindestens eine der beiden erwachsenen Personen die elterliche Verantwortung ausübt, sowie für Menschen mit Beeinträchtigung oder Pflegebedürftige, die im selben Haushalt leben.Die Bevölkerung ist allerdings aufgerufen, diese Möglichkeit der Besuche bei Familie und Freunden mit der entsprechenden Eigenverantwortung wahrzunehmen. Es gilt, Maske zu tragen, Abstand zu halten und sich – wenn möglich – im Freien aufzuhalten.Die nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr gilt auch an den Osterfeiertagen.Auch in der Pandemie sind die Gläubigen eingeladen, an den Gottesdiensten der Karwoche und Ostertage teilzunehmen – natürlich unter strenger Einhaltung der geltenden Vorsichtsmaßnahmen. Welche das sind haben Bischof Ivo Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier in einem Schreiben an die Pfarreien zusammengefasst. Hier der Überblick. Hier die Verordnung Nr. 16 im Wortlaut.

lpa/stol