49,60 Noch nie sind zu einer Wahl so wenige Südtiroler zu den Urnen gegangen wie bei dieser Europawahl. Nicht einmal mal mehr jeder zweite Wahlberechtigte hat an diesem Wochenende den Weg in die Wahlkabine gesucht.Zum Vergleich: Vor 5 Jahren waren es noch 62,76 Prozent, die gewählt haben.Normalerweise liegt die Wahlbeteiligung in Südtirol deutlich höher als auf gesamtstaatlicher Ebene. Nicht so dieses Mal: Die Wahlbeteiligung in Italien liegt bei 56 Prozent.Was die Ergebnisse anbelangt, so hat Giorgia Melonis Partei Fratelli d'Italia klar gewonnen. Für Südtirol stehen die Ergebnisse noch aus.