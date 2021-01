Italien erklärt Südtirol wieder zur roten Zone

Wie italienische Medien und die Nachrichtenagentur ANSA übereinstimmen berichten, sollen die Lombardei, Sizilien und auch Südtirol zur roten Zone erklärt werden.Weitere 12 italienische Regionen sollen zur orangen Zone erklärt werden. Die restlichen bleiben gelb.Die hohen Corona-Zahlen in den betroffenen Regionen lassen keine andere Entscheidung zu, heißt es aus dem italienischen Gesundheitsministerium. Es stehe das Risiko im Raum, dass die Pandemie weiter außer Kontrolle gerate, berichtet die „Repubblica“.Die Verordnung soll in den nächsten Stunden unterzeichnet werden und bereits am Sonntag in Kraft treten.

stol