Südtirol zieht nach: Strengere Coronaregeln ab Mittwoch

Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte am Dienstag im Anschluss an die Sitzung der Landesregierung diese neuen Regelungen, die am Mittwoch in Kraft treten:Die Festlichkeiten an Allerheiligen werden auf 30 Teilnehmer beschränkt, die Gräber dürfen nur noch zeitlich versetzt besucht werden, um unnötige Menschenansammlungen zu vermeiden.Bürgermeister erhalten die Kompetenz – wie auch im restlichen Staatsgebiet – eigene Beschränkungen für ihre Gemeinde zu erlassen.Der Amateursport – mit Ausnahme der regionalen und überregionalen Meisterschaften – wird verboten.Anerkannte Vereine dürfen weiter in der Turnhalle trainieren, Sportunterricht in der Schule findet ebenfalls weiterhin in der Turnhalle statt, Mannschaftsspiele sind dort allerdings verboten.Auch Chöre und Musikkapellen dürfen weiter proben, die maximale Anzahl der Personen darf dabei aber 15 nicht überschreiten.Oberschulen müssen mindestens 30 Prozent Fernunterricht anbieten, Homeoffice soll weiter praktiziert werden.Für Törggele-Lokale werden die Regeln der Gastronomiebetriebe übernommen, am Eingang muss die Anzahl der Personen, die eintreten dürfen, ausgehängt werden.Die Öffnungszeiten der Spielhallen werden von 8 bis 18 Uhr beschränkt.

stol/vs