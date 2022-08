Südtiroler Jugendring erfreut: Keine Maskenpflicht im neuen Schuljahr

Der Südtiroler Jugendring (SJR) ist erfreut, dass es im neuen Schuljahr keine generelle Maskenpflicht mehr geben soll. Der Jugendring hat wiederholt vorgebracht, dass es nicht der Fall sein darf, dass in der Schule Maske getragen werden muss, in der Arbeitswelt, in Bars und Restaurants aber nicht. Schließlich brauche es faire, verhältnismäßige und nachvollziehbare Corona-Regelungen, so der SJR.