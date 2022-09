Südtirols Autonomie bleibt Maßstab für Tibet

Die Lage der Tibeter im eigenen Land scheint immer auswegloser. China tritt die Menschrechte mit Füßen, doch jeder Einzelne von uns kann etwas für dieses geschundene Land tun, ist Thinlay Chukki, Vertreterin der tibetischen Exilregierung, überzeugt. Kürzlich nahm sie an den Feierlichkeiten zu 50 Jahre Zweites Autonomiestatut teil. +Von Stefano Zocchi

Thinlay Chukki schloss 2018 ihr Studium an der Harvard Law School mit einem Master of Law (LL.M.) ab und trat nach ihrer Rückkehr nach Indien in die Tibetische Zentralverwaltung (CTA) ein. - Foto: © d Life