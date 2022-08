Südtirols Bettenstopp tritt in Kraft: Das sind die nächsten Schritte Südtirols Bettenstopp tritt in Kraft: Das sind die nächsten Schritte

Ab Freitag, 19. August, gilt in Südtirol eine Obergrenze für den Tourismus. Das Omnibusgesetz mit dem Bettenstopp wird am 18. August im Amtsblatt veröffentlicht und tritt am Tag darauf in Kraft. Ganz geschlossen ist die gesetzliche Baustelle aber noch nicht.