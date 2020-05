Südtirols Gesetz zu Phase 2: Nachtschicht für die Abgeordneten

Der Landtag behandelt seit 10 Uhr das Landesgesetz für Südtirols Sonderweg. Und ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht. Soeben wurde beschlossen, in einer sogenannten Nachtsitzung am Gesetz weiterzuarbeiten.