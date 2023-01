Südtirols Sanität wird immer italienischer

Mittlerweile ist das fast Routine

Proporz als Säule der Autonomie hin oder her: „Wir müssen diesen Menschen eine Perspektive geben, sonst sind sie weg“, sagt die Direktorin des Gesundheitsbezirks Bozen, Irene Pechlaner.Als Landesrätin Martha Stocker 2018 – schon damals nicht zum ersten Mal – 66 Stellen in Abweichung zum Proporz mit Italienern besetzte, tat sie es noch „blutenden Herzens“. Mittlerweile ist es fast zur Routine.4 Mal im Jahr – und so auch am gestrigen Dienstag – begutachtet die Landesregierung die Stellenpläne bei Sanität im Hinblick auf geplante Aufnahmen.Am Dienstag waren es 100 Stellen mehr, die Bewerbern der italienischen Sprachgruppe zugestanden wurden, obwohl sie der deutschen zustehen würden. „Natürlich mit dem Vorbehalt, dass sie bei kommenden Wettbewerben aufgeholt werden können, denn das Prinzip muss gewahrt werden“, sagt der Landeshauptmann.Er räumt aber selbst ein, dass dies schwierig wird, denn es gebe zu wenige deutsche und noch weiger ladinische Bewerber.Die Neuaufnahmen stammen aus verschiedensten Berufsbildern vom Arzt, zum Pfleger bis hin zum Rötgentechniker. Zum Teil sind es fixe Aufnahmen. „Mehrheitlich sind es aber befristete Verträge“, so Generaldirektor Florian Zerzer. Im Klartext: Das neue Personal ist des Deutschen nicht mächtig und hat 5 Jahre Zeit, den Zweisprachigkeitsnachweis zu erlangen.Polemik sei trotzdem fehl am Platz, so Zerzer. „Wir haben wenig Spielraum. Der Personalmarkt ist leer gefegt, doch die Dienste müssen abgedeckt werden“. Noch klarer wird die Direktorin des Gesundheitsbezirkes Bozen: „Wir sind froh, wenn wir überhaupt Mitarbeiter finden“, so Irene Pechlaner.Aus Deutschland und Österreich wechsle kaum medizinisches Personal nach Südtirol. Der Südtiroler Nachwuchs kehrt auch nur spärlich zurück. Interessenten gebe es aus Italien. „Und wir müssen diesen Menschen eine Perspektive geben, sonst sind sie weg“. Immerhin hätte dieses Personal zum Teil Deutschkurse besucht, zum Teil sind sie im Plan.„Man kann alle Regeln einhalten, wenn der Markt floriert, doch das ist derzeit nicht so“, sagt Pechlaner. Ein Blick nach München zeige, dass auch dort nicht nur deutsches Personal am Werk ist.