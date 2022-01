„Super Green Pass für alle Beschäftigten wird kommen“

Der italienische Unterstaatssekretär im Gesundheitsministerium Andrea Costa geht davon aus, dass der Super Green Pass für alle Beschäftigten in Italien in Kürze eingeführt wird. So könne man die Zahl der Impfungen steigern und einige Widersprüche auflösen.