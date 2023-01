SVP hat entschieden: Vallazza darf all seine Parteifunktionen wieder ausüben

war: als Ortsobmann, Gebietsobmann des Gadertals und Mitglied der Pusterer Bezirks- sowie der Parteileitung.Man wolle die Vorwürfe gegen Vallazza „eingehend und umfassend“ klären, sagte SVP-Obmann Philipp Achammer damals.Der Grund: Laut einem Urteil des Bozner Verwaltungsgerichts haben Manfred Vallazza und die Gemeinde Wengen bei der Ausweisung einer Zone für den geförderten Wohnbau die Gesetze so ausgelegt, dass die öffentliche Hand zu Schaden gekommen sein.Am heutigen Montagnachmittag befasst sich nun die Parteileitung mit dem Fall Vallazza. Und er ist rehabilitiert worden. Will heißen: Manfred Vallazza darf nun wieder all seine Parteifunktionen ausüben.