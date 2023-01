Tankstellenstreik vom 24. bis 26. Jänner – Auch Self-Service und Autobahnen

Self-Service-Tankstellen von Erdölunternehmen offen

„Ich bin zutiefst enttäuscht“

Wöchentlich und nicht täglich

Der Streik beginnt am 24. Jänner um 19 Uhr und endet am 26. Jänner um 19 Uhr. Der Streik betrifft auch die Tankstellen auf den Autobahnen – auch hier bleiben die Self-Service-Zapfsäulen außer Betrieb.Laut den am Donnerstagabend verfügbaren Informationen könnten jedoch die Self-Service-Tankstellen, die direkt von den Erdölunternehmen betrieben werden, geöffnet bleiben. Eine Mindestversorgung in den Provinzen wird den Verbänden der Tankstellenbetreiber zufolge gewährleistet.„Ich bin zutiefst enttäuscht, wir hatten mit mehr Zugeständnissen seitens der Regierung gerechnet“, unterstrich der Präsident des Pächterverbands Figisc Confcommercio, Bruno Bearzi. Die Verbände hatten den Streik angekündigt, um gegen ein Dekret des Kabinetts Meloni zu protestieren, das die Transparenz der Kraftstoffpreise erhöhen will, um spekulative Preissteigerungen zu verhindern.Darin werden die Tankstellen verpflichtet, neben ihren eigenen Preisen auch den nationalen Durchschnittspreis für Benzin und Diesel anzugeben. Geldstrafen werden verhängt, wenn sie sich nicht daran halten. Die Regierung machte am gestrigen Donnerstag einige Konzessionen gegenüber dem bereits erlassenen Dekret.Die Verpflichtung zur Meldung der Benzinpreise wird wöchentlich - und nicht täglich – und bei jeder Preisänderung bestehen. Die Schließung der Tankstelle wegen Nichtmeldung der Preise erfolgt erst nach 4 Versäumnissen innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen und nicht mehr nach 3, wie das Regierungsdekret bisher vorgesehen hatte.Die Bußgelder für die Nichtmitteilung der Preise reichen von mindestens 200 bis maximal 800 Euro, je nach Umsatz des Betriebs, bisher waren es bis zu 6000 Euro.„Wir haben uns bemüht, die Regierung dazu zu bewegen, die Bußgelder zu senken, aber die Verpflichtung zur Angabe der Durchschnittspreise bleibt bestehen. Die Botschaft ist, dass wir eine Kategorie sind, die unter Kontrolle gehalten werden muss, weil wir Preisschwankungen ausnutzen“, kritisierte Bearzi.Die Verbände hatten den Streik in Erwartung der Ergebnisse der Gespräche mit der Regierung auf Eis gelegt.