Tiroltag 2023 im Zeichen von Innovation, Forschung und Jugend

Tiroltag im Zeichen der Jugend

Die Landeshauptleute (v.l.) Fugatti, Kompatscher und Mattle schreiten die Formation beim Landesüblichen Empfang der Schützenkompanie Alpbach ab. - Foto: © Land Tirol/Sedlak

Denkfabrik EuregioLab erarbeitet Lösungsvorschläge

Eine Plattform des grenzen- und generationenübergreifenden Austausches, der innovativen Ideenfindung und des gemeinsamen Blicks in die Zukunft – der Tiroltag zum Auftakt des Europäischen Forums Alpbach ist ein Treffpunkt und Schaufenster der Innovations- und Forschungslandschaft der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino.Dieses Jahr stand der Tiroltag, der am heutigen Sonntag in Alpbach – im „Dorf der Denkenden“ – stattfand, ganz im Zeichen der Energiewende und Klimawandels. Fachleute aus Brüssel und der gesamten Euregio diskutierten gemeinsam über die Herausforderungen, welche die Energiewende und der Klimawandel mit sich bringen.Im Mittelpunkt stand der Austausch mit jungen Menschen und die gemeinsame Suche nach innovativen Lösungsansätzen, um Chancen und Potentiale zu nutzen.Nach der offiziellen Eröffnung und dem traditionellen Landesüblichen Empfang am Kirchplatz in Alpbach nutzten die 3 Landeshauptleute der Euregio, der derzeitige Euregio-Präsident Maurizio Fugatti (Trentino), Arno Kompatscher (Südtirol) und Gastgeber Anton Mattle (Tirol) den Tiroltag, um vor allem mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen und gemeinsam mit ihnen zu diskutieren.Am Vormittag bestand dazu Gelegenheit bei der Verleihung der Euregio-Förderpreise, am Nachmittag bei einer gemeinsamen Wanderung zu den Herausforderungen des Klimawandels, in dessen Rahmen auch der neue Klimasimulator der Fachhochschule Kufstein präsentiert wurde.Neben der Verleihung der Euregio-Awards, dem Euregio-Walk sowie Vorträgen und Diskussionen rund um die Themen Energiewende, Versorgungssicherheit und Klimawandel bildete der heutige Tiroltag zudem den Startschuss für das EuregioLab: die Denkschmiede der Europaregion.Unter der Leitung von Europarechtsexperte Walter Obwexer von der Universität Innsbruck wird der Think-Tank, bestehend aus rund 20 Energiefachleuten aus allen drei Landesteilen nun prüfen, in welchen Energiebereichen grenzüberschreitende Maßnahmen gebraucht werden und wie diese aussehen können. Bis zur nächsten Sitzung des Euregio-Vorstands im Herbst wird das EuregioLab der Politik ein Thesenpapier mit ersten konkreten Lösungsvorschlägen zur Energiewende vorlegen.