Tote bei israelischem Angriff im Libanon

Nach einem tödlichen Raketeneinschlag auf den von Israel besetzten Golanhöhen Ende Juli, für den Israel die dem Iran nahe stehende libanesische Hisbollah-Miliz verantwortlich machte, haben die Spannungen in der Region in den letzten Wochen stark zugenommen.Israel reagierte darauf mit der Tötung eines hochrangigen Hisbollah-Kommandanten in einem Vorort von Beirut. Die Hisbollah hat Israel außerdem Vergeltung geschworen, ebenso wie der Iran, nach der Tötung des politischen Führers der palästinensischen Terrororganisation Hamas, Ismail Haniyeh, in Teheran. Die Regierung in Jerusalem hat sich nicht zu den Hintergründen der Tötung geäußert.