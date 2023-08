Tote und Verletzte bei Demonstration gegen Gangs in Haiti

Weitere wurden verletzt, als am Samstag zahlreiche Anhänger des evangelikalen Pastors Marcorel Zidor bewaffnet mit Macheten und Stöcken in das Viertel Canaan zogen, um gegen die Herrschaft der Gangs zu protestieren, wie mehrere lokale Medien am Sonntag berichteten.Daraufhin eröffneten mutmaßliche Bandenmitglieder das Feuer auf die Demonstranten. Die Angaben zu den Todesopfern schwankten zwischen fünf und zehn.Haiti leidet immer mehr unter Kämpfen zwischen rivalisierenden Banden, die nach Schätzung der Vereinten Nationen rund 80 Prozent der Hauptstadt kontrollieren. Die Gangs terrorisieren die Bevölkerung mit brutaler Gewalt. Zuletzt kam es zu einer Selbstjustiz-Bewegung der Bewohner gegen die Banden. Die Gewalt verschärft auch die ohnehin schon prekäre Versorgungslage in Haiti. Fast die Hälfte der elf Millionen Bewohner des armen Karibikstaats leidet laut Vereinten Nationen unter akutem Hunger.