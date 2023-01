Treibstoff immer teurer – Regierung trifft sich zu Krisengipfel

Nachdem die Regierung die Akzisensenkung am 1. Jänner aufgehoben hat, hören die Treibstoffpreise nicht mehr auf zu steigen. Der durchschnittliche Literpreis mit Service für Benzin ist auf 1,96 Euro gestiegen, während Diesel im Schnitt über 2 Euro kostet. Die Regierung wittert hinter den hohen Preisen eine Spekulation. Deswegen trifft sie sich an diesem Dienstag zu einem Krisengipfel mit den Funktionären der Finanzpolizei und will Maßnahmen gegen die Spekulationen ergreifen.Die Finanzpolizei hat am gestrigen Montag Zahlen zu den Verstößen gegen die Preisbildung von Treibstoff dargelegt: Auf über 5000 Kontrollen wurden knapp 3000 Verstöße festgestellt. Der Minister für Unternehmen, Adolfo Urso hat in einem Interview mit Corriere della Sera gesagt, dass dies inakzeptabel sei.Er erklärte, dass auf 2 Seiten gegen die Spekulation vorgegangen wird: Auf einer Seite ermittelt die Finanzpolizei, auf der anderen beobachtet das Wirtschaftsministerium jede Preisveränderung. In den nächsten Wochen werde man sich mit Experten treffen, um weitere effektive Maßnahmen gegen die Teuerung zu finden.